شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله وماكرون يؤكدان الحاجة للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين،أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات الإقليمية، وبذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة، ووقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية / بترا/ حذر ملك الأردن خلال اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية ، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وأعرب عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم، ودعم التوصل إلى السلام على أساس حل الدولتين، لا سيما من خلال تنظيمها لمؤتمر متوقع انعقاده في نيويورك بين 17 و 20 من الشهر الحالي، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، كما أكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.

