شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجمع جلود الأضاحى فى الجزائر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الصناعة الجزائرية حملة لجمع جلود الأضاحي عبر مختلف ولايات الدولة، وأكدت الوزارة أن المستهدف الوصول إلى نسبة 40 بالمائة من الجلود الصالحة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم تخصيص نقاط جمع جلود الأضاحي عبر مختلف البلديات وإطلاق وزارة الصناعة لتطبيقين رقميين الأول "مريقل هيدورة" الذي يتيح تحديد مواقع نقاط الجمع عبر خريطة تفاعلية، والثاني "مستفيد" ويتيح التبرع بالجلود إلكترونيا من خلال وسيط مكلف بالجمع.

وأطلقت السلطات فى الجزائر حملة واسعة لتوعية المواطنين بأهمية جمع جلود الأضاحي والحفاظ على سلامتها من خلال اتباع إرشادات معينة من بينها تجنب غسل الجلود، ضرورة تمليح الوجه الداخلي للجلد لتفادي تلفه وتسليمها في النقاط المخصصة للجمع، مما يسمح باستغلالها كمورد في صناعة النسيج والجلود.

وأوضح مدير اليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الجزائرية مقداد عقون، أن الحملة تشهد تقدما فى ولايات(لجزائر العاصمة و وهران و باتنةو الجلفة وجيجل).

وأضاف أن المرحلة الأولى من العملية والمتمثلة في جمع الجلود ونقلها إلى مراكز الفرز تتم في ظروف "منظمة ومحكمة" وفق جدول زمني محكم.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية الخاصة بمعالجة الجلود، أوضح عقون أنها قيد التنفيذ حاليا، مشيرا الى أن العملية ستتواصل إلى نهاية الأسبوع .

كما أكد أن المجمع العمومي "جيتيكس" المتخصص في صناعة النسيج والجلود كشريك "محوري" في هذه العملية قد شرع فعليا في استقبال الجلود التي تم جمعها بهدف ضمان استغلالها كمادة أولية.

ويتابع مدراء الصناعة على مستوى مختلف الولايات سير العملية، مع التقيد بالمخطط الذي تم وضعه لضمان سيرها الحسن.