شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من الملك عبدالله الثانى.. رئيس لبنان يزور الأردن غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر رئيس لبنان العماد جوزاف عون غدا الثلاثاء بيروت متجها إلى عمان، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ويعقد خلال الزيارة مشاورات مع الملك عبدالله تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض التطورات الإقليمية الراهنة.

ومن جهة أخرى، قد قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، إنه لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة، مشيرا إلى أن العدالة أقوى من الرصاص والحق أبقى من الظلم.