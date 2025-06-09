شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه للحجاج .. "الحج": عبوة واحدة فقط لشحن ماء زمزم لكل حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التقيد بالتعليمات الخاصة بشحن ماء زمزم، مشيرة إلى أن التزام الحجاج باستخدام العبوات المخصصة يسهم في تسهيل إجراءات المغادرة ويساعد على إنهاء الرحلات بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن الأنظمة المعتمدة تسمح لكل حاج بنقل عبوة واحدة فقط من ماء زمزم، يتم شحنها مسبقًا قبل الرحلة، بالتنسيق مع مكتب شؤون الحجاج أو حملة الحج، كما شددت على أن شحن عبوات إضافية أو حملها يدويًا داخل الأمتعة ممنوع، حرصًا على سلامة الحجاج وتيسير حركة السفر، مشيرة إلى أن العبوة المعتمدة هي سعة 5 لترات، مخصصة لكل حاج.

ودعت الوزارة عموم الحجاج إلى التعاون والتقيد بالتعليمات المعلنة لضمان تجربة حج ميسّرة وآمنة.

وقد قام حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين، برمى الجمرات في آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.



بعدها توجه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة سواءً في مساراتهم بالذهاب للرمي أو إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع.

وبعد رمي الجمرات اليوم، تودع مواكب الحجيج مشعر "منى"، بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، وهم يحملون أجمل الذكريات، وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.

قصة وداع منى للحجاج تبقى عالقة في الذاكرة، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصص جميلة وملؤها الحب والسعادة عمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، سكبوا فيها الدموع والعبرات رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.