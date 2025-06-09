شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات" السعودية: جاهزون لرحلات مغادرة الحجاج عبر جميع المنافذ الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية جاهزيتها الكاملة لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم الحج، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد إتمامهم لمناسكهم.

وأوضحت الجوازات أنها سخرت كوادرها البشرية والتقنيات الحديثة، مدعومة بالأنظمة الأمنية المتقدمة، لتسهيل إجراءات المغادرة وتقديم الخدمات اللازمة لضمان مغادرة الحجاج بكل يسر وسلاسة.

من جهة أخرى، أنهت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ضمن خطة أمنية تنظيمية شاملة تهدف إلى تسهيل وصولهم وتنقلهم بأمان وطمأنينة.

وأكدت القوات أن الخطط الميدانية تركز على تنظيم حركة الحجاج وتسهيل دخولهم وخروجهم من المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام.

كما تشمل الاستعدادات تعزيز الوجود الأمني في جميع المحاور الرئيسة، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية والظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.