شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج المقبل فى فصل الربيع و8 مواسم فى الشتاء ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وداع موسم الحج لهذا العام، تتنهى مواسم الحج المتزامنة مع فصل الصيف، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن موسم الحج لقادم سيحل في "الربيع".

أضاف أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، أن المواسم الثمانية التي تعقب الموسم القادم ستقع جميعها في فصل الشتاء، ثم تتجه مواسم الحج نحول فصل الخريف.

وأوضح القحطاني أن هذا التغير يأتي نتيجة الدورة الزمنية للتقويم القمري، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالًا خلال السنوات القادمة.

وقد شهد موسم الحج ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، حيث سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام التشريق، درجات حرارة مرتفعة بلغت ذروتها في مشعر عرفات عند 46 درجة مئوية، فيما سجلت كل من منى ومزدلفة ومكة المكرمة 45 درجة، بينما بلغت في المدينة المنورة 44 درجة مئوية، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

وأمام درجات الحرارة المرتفعة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة على جبل عرفات اليوم، لجأ منظمو موسم الحج إلى استخدام أنظمة رش المياه والمظلات الواقية التي ساهمت في تلطيف الأجواء، وحذرت وزارة الصحة السعودية من التعرض المباشر للشمس خاصة خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج.

ووسط جموع الحجاج المتدفقة في مشعر منى، وتحت شمس تلامس حرارتها 45 درجة مئوية، اختار الكشافة أن يحملوا الماء، لتلطيف الأجواء، ورش الرذاذ البارد على وجوه ورؤوس الحجاج الذين أرهقتهم حرارة الصيف، كانت كل رشة ماء كأنها دعوة بالرحمة، وكل ابتسامة منهم بلسماً يُخفف عن الحجاج مشقة الطريق ولهيب الشمس.