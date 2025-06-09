شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الإثنين/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - نقل 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى لاستشهاد 54 ألفا و880 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126 ألفا و227 آخرين.