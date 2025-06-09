شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة متسلق جبال لقى مصرعه خلال نزوله من بركان كالبوكو بتشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت السلطات التشيلية على جثة متسلق جبال بعد عملية بحث معقدة ،فى منطقة بركان كالبوكو، الواقع فى محمية محمية ليانكيوي الوطنية، في منطقة لوس لاجوس، وتم انتشال الجثة التى كانت فى منطقة يصعب الوصول إليها ، مغطاة بالثلج والجليد .

ووفقا لصحيفة كوابيراتيبو التشيلية فإن السلطات أكدت وفاته خلال نزوله البركان ، وكان من بين ثلاثة متسلقين، وقام أفراد من مجموعة عمليات الشرطة الخاصة (GOPE) التابعة للشرطة التشيلية (Carabineros) بجولة أولية إلى الموقع، بينما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول طائرة تابعة للقوات الجوية (FACh) مزودة بمعدات متخصصة إلى المنطقة التي عُثر فيها على الجثة.

وأفادت الشرطة أن الثلاث متسلقين قاموا بتسلق البركان معا فى صباح السبت الماضى ولكن خلال النزول فقدوا زيملهم الثالث ولم يعثروا عليه حتى قاموا بإبلاغ الشرطة، مشيرة إلى أنه بعد عملية بحث معقدة تم العثور على الجثة ، وتم تسليمها للجهات المختصة لتشريحها.

ويعتبر كالبوكو من اكثر البراكين نشاطا فى جنوب تشيلى ، وكان آخر ثوران له منذ عام 2015 ، والذى أدى إلى إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص، وعرض التلفزيون التشيلي لقطات فيديو حية من مكان انطلاق الحمم البركانية وتصاعد أعمدة الدخان، وأظهرت اللقطات ظاهرة "البرق البركاني" وهي تضيء المكان في بعض الأحيان أكثر من مرة في الثانية الواحدة.

كما اعلنت هيئة الوطنية للتعدين والجيولوجيا في تشيلي، آنذاك، حالة التأهب القصوى الخاصة بها، وحظرت على جميع السكان الوصول إلى المنطقة المحيطة بالبركان.

وتشمل تشيلي حوالى 90 بركانا ناشطا من بينهما كالبوكو الذي يعتبر اخطرها.

