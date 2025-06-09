شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن رسميا سيطرتها على سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إسرائيل اليوم الإثنين، سيطرتها على سفينة الناشطين "مادلين" المتجهة إلى غزة حيث تم سحبها من قبل البحرية الإسرائيلية إلى ميناء أشدود بعد أن صعد جنود على متنها.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أنه لم ترد أنباء عن إصابات بعد أن صعد جنود على متن القارب الذي كان يحمل 12 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين، والذين قالوا إنهم كانوا متجهين إلى غزة لرفع مستوى الوعي وتقديم المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية - في بيان - : "تتجه السفينة بسلام إلى ميناء أشدود ومن المتوقع عودة الركاب إلى بلدانهم الأصلية".

وأشار البيان إلى أن السفينة كانت تحمل "أقل من شاحنة واحدة من المساعدات".. مضيفا : "هناك طرق لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وسيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية".

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو يظهر نشطاء محتجزين من قارب متجه إلى غزة، بينما ترافقهم البحرية الإسرائيلية إلى ميناء أشدود.

وصرحت الوزارة على منصة إكس: "جميع ركاب السفينة سالمون".