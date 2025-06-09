شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 8 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، باستشهاد 8 فلسطينيين في صفوف الجوعى؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس، كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل المزارعين الفلسطينيين في سهل قاعون غربي قرية بردلة بالأغوار الشمالية.