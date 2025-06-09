شكرا لقرائتكم خبر عن أمن "الحج" بالمدينة: جاهزون لاستقبال الحجاج القادمين من مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ضمن خطة أمنية تنظيمية شاملة تهدف إلى تسهيل وصولهم وتنقلهم بأمان وطمأنينة.

وأكدت القوات أن الخطط الميدانية تركز على تنظيم حركة الحجاج وتسهيل دخولهم وخروجهم من المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام.

كما تشمل الاستعدادات تعزيز الوجود الأمني في جميع المحاور الرئيسة، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية والظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

من جهة أخرى، رفعت القطاعات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التى تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم فى المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية فى عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية فى توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.

وتودع جموع الحجيج ، اليوم الاثنين، مشعر منى بعد إتمام رمى الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق التي أعقبت يوم "النحر"، فيما تُرفع جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج القادمين من "منى"؛ لأداء طواف الوداع، وفق خطة تكفل اليسر و النظام في مساراتهم بالذهاب إلى مكة المكرمة، في ظل منظومة تفويج ونقل متكاملة حيث تم تفعيل الخريطة التفاعلية لمسارات خدمة الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام وهى ستة مسارات.