شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المصابين قرب مركز توزيع مساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مستشفى العودة، صباح اليوم الاثنين، وصول 28 مصابا جراء استهداف طيران الاحتلال لتجمعات من الفلسطينيين بالقنابل والرصاص الحي، قرب نقطة توزيع مساعدات في محيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وكانت قد أكدت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، أن استهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية يعكس سياسة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع سكان غزة عبر ترويعهم وترهيبهم.



وقالت النتشة "إن إسرائيل وضعت خطة لإخضاع سكان قطاع غزة والفلسطينيين ليس عسكريا لأنها استنتجت أنها لا تستطيع هزيمتهم عسكريا، لذلك التجويع واستخدام المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الحرب لدى حكومة الاحتلال وتهجير أكثر من مليوني شخص في غزة وإعادة توزيعهم والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من القطاع".