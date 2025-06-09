شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن عدم وجود أسلحة في منطقة المريجة بضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الجيش اللبنانى لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعدم العثور على شيء في منطقة المريجة بضاحية بيروت الجنوبية.

وكشف الجيش اللبناني في وقت سابق على أحد المباني المدمرة في المنطقة. بعد أن أبلغته لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم" بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجة تحت طائلة استهدافه. وذلك بعد ورود أنباء حول وجود أسلحة وذخائر تابعة لـ"حزب الله".

وشن الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد توجيهه إنذارا بالإخلاء لعدد من سكان أحياء محددة في الضاحية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض ومخصصة لإنتاج المسيرات" تابعة لحزب الله.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد قصف عنيف استهدف الضاحية الجنوبية مساء أمس محذرا، من أن "بيروت لن تنعم بالهدوء دون أمن دولة إسرائيل".