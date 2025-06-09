شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفياً سبل تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية أنجولا جواو مانويل لورينسو، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتناول الجانبان - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد - عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين الإمارات والدول الإفريقية إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية؛ انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.