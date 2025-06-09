شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالي: التحضير لاستعادة السيطرة على المناطق المتبقية في قبضة المليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع أحمد معلم فقي، إنه يجري التحضير لاستعادة السيطرة على المناطق القليلة المتبقية في قبضة مليشيات "الخوارج"، بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش الوطني في البلاد.

وأشاد وزير الدفاع الصومالى - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية الأحد - بالانتصارات المتتالية التي حققها الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية في العمليات العسكرية الأخيرة بمحافظة هيران؛ وأسفرت عن مقتل عناصر وقيادات بارزة.

وأضاف: "مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة تمر بحالة من الارتباك واليأس، بعد العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية"، مشيرا إلى أن مليشيات الخوارج تشهد حالة حرجة ويريد عناصرها الفرار من ساحات القتال بعد اشتداد المعارك،.