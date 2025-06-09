شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، الأحد، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار عاهل الأردن - خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله غدا، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم - إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.