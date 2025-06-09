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عاهل الأردن يؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية مع العراق

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عاهل الأردن يؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية مع العراق

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القاهرة - سامية سيد - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، الأحد، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار عاهل الأردن - خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله غدا، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم - إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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