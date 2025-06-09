شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: التحول الرقمي بالعالم سيفقد 40% من الوظائف بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد برلماني أردني، برئاسة النائب معتز ابو رمان، في أعمال الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025 الذي عقد في جنيف، بسويسرا، بهدف وضع معايير عمل جديدة لمواجهة التحديات.



وقال رئيس الوفد الأردني - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن التحول الرقمي الذي يشهده العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030، في حين ستعوضها وظائف جديدة تعتمد على المنصات الاقتصادية والرقمية.



وأضاف أن المشاركة الأردنية في المؤتمر كان لها أهمية كبيرة، قدمت مقترحات تحفظ حقوق العاملين وتعزز التشريعات الأردنية الملائمة نحو اقتصاد المنصات الرقمية، داعياً إلى ضرورة توجيه الشباب الأردني نحو تخصصات جديدة، مثل المحفزات الاقتصادية الرقمية وقطاع التطبيقات والبرمجة.