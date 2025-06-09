شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية دعم الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وحث المجتمع الدولي على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة "نيس" الفرنسية؛ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى عدد من المسئولين في البلدين.



وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس العراقي بحث مع عاهل الاردن، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني.



وأكد الرئيس العراقي "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، ودعم الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى استعراض الملفات المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات".



بدوره، أكد العاهل الأردني حرص بلاده على "توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين؛ وبما يخدم المصالح المتبادلة"، مشيرا إلى "أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية".