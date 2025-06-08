شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوقية فلسطينية تستنكر تهديدات الاحتلال بمنع وصول سفينة لكسر الحصار إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول سفينة لكسر الحصار تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة .



وقالت الشبكة الفلسطينية (غير حكومية) - في بيان اليوم الأحد "نستنكر تهديدات الاحتلال باعتراض ومهاجمة سفينة "مادلين" التضامنية لدى اقترابها من المياه الإقليمية لقطاع غزة".



وأعربت الشبكة الحقوقية عن قلقها البالغ على سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة والذين يحملون رسالة إنسانية وحقوقية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية السفينة ومن على متنها وضمان وصولهم الآمن إلى غزة.



وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أنه أمر الجيش بمنع وصول سفينة كسر الحصار "مادلين" التي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها ناشطون إلى قطاع غزة .



وقال كاتس - في بيان لمكتبه أوردته وسائل إعلام عبرية - "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة؛ أقول بوضوح: عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا إلى غزة " .



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده للتعامل مع عدة سيناريوهات عند اقتراب السفينة من مياه غزة، من بينها تعطيلها في عرض البحر أو اعتراضها واقتيادها إلى ميناء أسدود واحتجاز المتطوعين الموجودين على متنها.



وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم، بأن السفينة "مادلين" على بُعد أميال من غزة.



وتعد "مادلين" السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن "تحالف أسطول الحرية"، الذي تأسس عام 2010 بهدف رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد هددت إسرائيل - مرارا - باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة.