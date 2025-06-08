شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُعلن نجاح موسم حج 1446هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح حج هذا العام 1446هـ، أمنيًا وصحيًا وخدميًا.



وأعرب الأمير سعود - من مقر الإمارة بمشعر منى، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - عن شكره للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولًا.



وأكد الأمير سعود البدء فورا للترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل، معبرا عن فخر المملكة قيادة وحكومة وشعبًا بخدمة المقدسات وقاصديها.



من جانبه، تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن أتموا مناسك حجهم لهذا العام.



وأطلع خلال الزيارة على آليات استقبال الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم في صالات المغادرة، وسير الأعمال التشغيلية والمرافق والخدمات المقدمة؛ بما يضمن انسيابية الحركة، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق أعلى معايير الجودة.