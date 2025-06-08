الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين اثر إطلاق نار داخل مسجد في محافظة البيضاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد مسؤول صحي يمني بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة إطلاق نار على مصلين داخل أحد المساجد في محافظة البيضاء (276 كلم جنوب شرق صنعاء)

وأوضح مدير عام الصحة في محافظة البيضاء مجاهد الخطري المعين من قبل جماعة "الحوثي" أن إطلاق نار وقع في مسجد في أثناء أداء جموع من المصلين لصلاة المغرب مساء يوم أمس السبت، في منطقة "قرن الأسد" بمديرية العرش في محافظة البيضاء. وأكد أن الحادثة تسببت بمقتل 3 أشخاص على الفور.

وأضاف: "أصيب في الحادثة 9 أشخاص جميعهم جراحهم خطيرة، حيث تم نقل بعضهم إلى مستشفى رداع بالمحافظة وآخرين إلى مستشفى ذمار العام في محافظة ذمار المجاورة".

وذكر مصدر محلي أن مسلحا اقتحم المسجد في أثناء تواجد عشرات المصلين وقام مباشرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

ورجح المصدر أن يكون المسلح مختلاً عقليا، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية انتشرت في المكان وتعقبت المسلح الذي غادر المنطقة مباشرة عقب الحادثة.

وقالت جماعة "الحوثي" التي تسيطر على محافظة البيضاء إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن شخصا مسلحا أقدم على ارتكاب "مجزرة مروعة" بحق المصلين داخل مسجد قرية قرن الأسد بمديرية العرش وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وباشرت التحقيق في الحادثة.

ويشهد اليمن تدهورا أمنيا نتيجة النزاع القائم في هذا البلد منذ أواخر 2014، بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثي".

المصدر: شينخوا