الخليج اليوم .. السعودية تعلن نجاح حج هذا العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة نجاح حج هذا العام أمنيا وصحيا وخدميا.

ورفع الأمير السعودي التهنئة للقيادة قائلا: "أرفع باسم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونيابة عن كافة العاملين في الحج أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيدهما الله بعزه وتمكينه، على ما تحقق من تميز في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن، وأسهمت بفضل من الله في أدائهم لشعيرة الحج بأمن ويسر وطمأنينة".

وأضاف الأمير: "الشكر موصول لزملائي منسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولاً، وتنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله والشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح، وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات".

واختتم الأمير حديثه مؤكدا على فور بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل قائلا: "نجدد التأكيد أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها وسوف نبدأ على الفور في التحضير لحج العام المقبل، سائلا المولى عز وجل السداد والتوفيق في القول والعمل".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية