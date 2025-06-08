شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء الانتقالى بالسودان يؤكد أهمية انسجام النسيج الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان الدكتور كامل إدريس أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر الجهود الوطنية الرسمية والشعبية، مشيرًا إلى أهمية انسجام النسيج الاجتماعي، ووحدة الصف.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفد أهلي برئاسة الشيخ خالد الشيخ برير، المنسق العام للطرق الصوفية في السودان، حيث دعا إدريس المكونات الدينية والمجتمعية إلى العمل لتحقيق ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان (سونا).



من جانبه، قال الشيخ خالد إن التنسيقية العليا للطرق الصوفية بالسودان نفذت خلال الفترة الماضية عددا من البرامج التي تركز على محاربة خطاب الكراهية واعلاء قيم التسامح والوحدة المجتمعية.



بدوره، أكد الدكتور العبيد البرعي، عضو التنسيقية، تطابق الرؤى مع رئيس مجلس الوزراء السوداني حول ضرورة أن يعمل الجميع على تعزيز السلم الاجتماعي.