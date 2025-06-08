شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: لا شىء يمكن أن يُرهب قضاءنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، إنه لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة، مشيرا إلى أن العدالة أقوى من الرصاص والحق أبقى من الظلم.

وقال الرئيس عون - في الذكرى الـ 26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا اليوم الأحد، إن هذه الجريمة النكراء تبقى جرحا غائرا في ضمير الوطن، وفي قلب العدالة اللبنانية، معربا عن إدانته بشدة لهذه الجريمة الإرهابية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.



وشدد الرئيس عون، على أن دماء القضاة لن تذهب سدى، وأن بلاده ستسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين مهما طال الزمن، لافتا إلى أن القضاء اللبناني سيبقى شامخا، وسيادة القانون ستنتصر في النهاية.

وقد استفاق اللبنانيون فى ليلة العيد، على أصوات غارات إسرائيلية متتالية فوق ضاحية بيروت منذ ليلة عيد الأضحى المبارك، لتملأ نيران 13 غارة من مسيرات ومقاتلات إسرائيلية سماء لبنان ، خلال العيد .

يُعد هذا الاستهداف الرابع للضاحية الجنوبية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله حيز التنفيذ في نوفمبر الماضى، والذى نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان مقابل انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة يونيفيل بمنطقة الحدود مع إسرائيل.