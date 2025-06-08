شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المشاعر فى ثانى أيام التشريق.. منى ومكة ومزدلفة تسجل 45 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الأحد، ثاني أيام التشريق، درجات حرارة مرتفعة بلغت ذروتها في مشعر عرفات عند 46 درجة مئوية، فيما سجلت كل من منى ومزدلفة ومكة المكرمة 45 درجة، بينما بلغت في المدينة المنورة 44 درجة مئوية، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، فقد شهدت عدة مدن موجة حر لافتة، حيث بلغت درجات الحرارة في الأحساء والدمام والعلا وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء وشرورة نحو 43 درجة مئوية، في حين سجلت الرياض 42 درجة، وبلغت في بيشة والدوادمي 41 درجة.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد رصد الأوضاع الجوية بشكل دقيق، ويواصل تنبيهاته للجهات المختصة والحجاج لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الذروة، حفاظًا على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

ووسط جموع الحجاج المتدفقة في مشعر منى، وتحت شمس تلامس حرارتها 45 درجة مئوية، اختار الكشافة أن يحملوا الماء، لتلطيف الأجواء، ورش الرذاذ البارد على وجوه ورؤوس الحجاج الذين أرهقتهم حرارة الصيف، كانت كل رشة ماء كأنها دعوة بالرحمة، وكل ابتسامة منهم بلسماً يُخفف عن الحجاج مشقة الطريق ولهيب الشمس.