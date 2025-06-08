شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لمغادرة الحجاج.. رفع جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مطارات المملكة العربية السعودية لرحلات مغادرة الحجاج أراضى المملكة، وفى هذا السياق تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن أتموا مناسك حجهم لهذا العام.

واطلع خلال الزيارة على آليات استقبال الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم في صالات المغادرة، وسير الأعمال التشغيلية والمرافق والخدمات المقدمة؛ بما يضمن انسيابية الحركة، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق أعلى معايير الجودة.

يذكر أن مرحلة القدوم في موسم حج هذا العام شهدت استقبال أكثر من مليون و400 ألف حاج من خارج المملكة عبر الجو، من خلال أكثر من 10 آلاف رحلة دولية مجدولة وعارضة، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووصل الحجاج من 71 دولة، ومن 238 وجهة، وخُصصت 11 صالة سفر لاستقبالهم.

من جهة أخرى، يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم، رمى الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفّهم عناية الله تعالى، وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل.