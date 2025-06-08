شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها.. الطيران المدنى الكويتى يؤكد: الطائرة هبطت بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن الطائرة التابعة لشركة "طيران الخليج" في رحلتها رقم "GF 213" المتجهة إلى مطار الكويت الدولي، والتى ورد بلاغ عقب ورود بوجود قنبلة على متنها، قد هبطت المطار بأمان، وأن البلاغ كاذب.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، إنه "أثناء رحلة الطائرة القادمة إلى الكويت ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها"، لافتا إلى أنه تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي.

وأوضح أنه بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية وبحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح، هبطت بسلام وجرى تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات.

وأكد أنه جرى إنزال جميع الركاب من الطائرة بسلام ووضعهم في صالة منعزلة، مشيرا إلى عدم وجود أي أثر سلبي ناتج عما جرى على متن هذه الرحلة.

وأوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليا للإجراءات الأمنية المتبعة بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة الطيران المدني وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار "والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل"، مشيرا إلى عدم تأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي نتيجة هذا الحادث.

وأكد مواصلة الإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، مبينا أنه جرى التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية عليه.