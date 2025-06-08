شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد نحو 31 فلسطينيا في قصف على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد نحو 31 فلسطينيا وإصابة آخرين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في رفح وغزة وخان يونس وجباليا.



وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه في مدينة رفح جنوبي القطاع، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين قرب مركز مساعدات إلى 13 شهيدا.



وفي خان يونس، أصيب أربعة مواطنين بجروح متفاوتة إثر قصف من طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة "أصداء" شمالا، كما تم انتشال جثمان الشهيدة غدير رائد شعبان بركة من تحت الأنقاض في بلدة بني سهيلا شرق المدينة عقب قصف استهدف منزلها.



وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان جراء قصف للاحتلال استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما ألحق أضرارا في محيط المنشآت الصحية.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد، كما دمّر جيش الاحتلال مدرستي "النقب" و"الرافعي" في البلدة ذاتها، مخلّفا دمارًا واسعًا في البنية التحتية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54 ألفا و880 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126 ألفا و227 آخرين.