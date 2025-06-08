شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة أن توكل زوجها فى رمى الجمرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنه لا مانع شرعًا من توكيل المرأة زوجها أو الأم ولدها في الرمي يوم الثاني عشر بسبب شدة الزحام، مراعاة للتيسير ودفعًا للمشقة والضرر. وقال: "إياك أن تُلحق الضرر بنفسك، فالله قد يسر وسهّل لك، والدين مبني على الرفق والتيسير لا على العنت والمشقة".

وأوضح أن وقت رمي الجمرات خلال أيام التشريق يمتد لأكثر من 16 ساعة، حيث يبدأ من بعد الزوال، ما يمنح الحجاج مرونة واسعة لأداء هذا النسك دون تزاحم.

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية ضيوف الرحمن في مشعر منى إلى الالتزام التام بجداول التفويج المعتمدة لرمي الجمرات، واتباع التعليمات الصادرة عن قادة الحملات ومرشديها، مشددة على أن هذا الالتزام يمثل إحدى الركائز الأساسية؛ لضمان سلامة الحجاج، وسلاسة أدائهم لمناسكهم في أجواء يسودها النظام والانسيابية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذا اليوم يشهد ذروة في حركة الحشود، حيث يتجه العديد من الحجاج بعد رمي الجمرات إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، مما يجعل الالتزام بجداول التفويج مسألة بالغة الأهمية لتفادي التكدس، وضمان انسيابية الحركة، وتنظيم التنقلات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وأضافت أن الجداول وُضعت بعناية لتوزيع الحشود على فترات زمنية ومسارات محددة، تراعي مواقع السكن وأوقات الذروة، وتعتمد على منظومة نقل متكاملة تشمل الحافلات وقطار المشاعر، بما يعزز من سلاسة التنقل، ويُسهم في حماية الحجاج من مخاطر الزحام.