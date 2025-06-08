شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: شبكة طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للطرق بالسعودية جاهزية شبكة الطرق في منطقة المدينة المنورة لاستقبال الحجاج بعد إتمامهم مناسك الحج؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لضمان تنقلهم بيسر.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت مشاريع بطول إجمالي يبلغ 3000كم، شملت صيانة السياج على الطرق، وتركيب حواجز معدنية ووقائية بطول 400م، وصيانة 1000 عبارة لتصريف المياه، إلى جانب فحص وصيانة أكثر من 247 جسرًا، وسفلتة طرق بطول 35كم، وذلك لرفع انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة الطرق، لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم، بالإضافة إلى توفير محطات متنقلة على طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، لتقديم الدعم الفوري لحالات الطوارئ عبر مركز الاتصال الموحد (938).

وأكدت هيئة الطرق التزامها بتنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية تهدف إلى الارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية هذا القطاع، التي تشمل الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، إلى جانب تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، مما يدعم تنقل ضيوف الرحمن بسلاسة وأمان، كما تواصل الهيئة تطوير التقنيات الحديثة لتحسين الكثافة المرورية خلال موسم الحج، وضمان تجربة آمنة ومريحة.

وعلى صعيد متصل، تتأهب المدينة المنورة لاستقبال الحجيج؛ فى هذا السياق رفعت القطاعات المختلفة جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التى تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم فى المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية فى عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية فى توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.