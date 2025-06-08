شكرا لقرائتكم خبر عن 107 آلاف طائف فى الساعة.. كثافة فى حركة الطواف بالمسجد الحرام "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشملت منظومة الخدمات المساندة في ساحات المسجد الحرام توفير مستشفيين، و(99) موقعًا لدورات المياه، إلى جانب أكثر من (50) نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه الحجاج ومساعدتهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الترتيبات الخدمية والتنظيمية التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في ختام رحلتهم الإيمانية.

ورمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفّهم عناية الله تعالى، وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل.











