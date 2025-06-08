شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدا من تونس بمشاركة 2000 شخص.. قافلة "الصمود" لمحاولة فك حصار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الاثنين من تونس قافلة "الصمود" لفك الحصار على غزة، بتنظيم من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وفق إذاعة موزاييك التونسية .

ويتجمع المشاركون من ولايات الشمال في شارع محمد الخامس بالعاصمة، للانطلاق حوالي السادسة صباحا بتوقيت تونس ثم تلتقي مع نقاط انطلاق أخرى على امتداد مسار الرحلة في كل من سوسة وصفاقس وقابس حتى بلوغ معبر رأس جدير ثم الوصول إلى الحدود الليبية المصرية.

ونظمت التنسيقية اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لتعلن عن تفاصيل القافلة التي وصفها أحد منسقي القافلة صلاح الدين المصري في تصريحه لموزاييك، بالقافلة التونسية الليبية الجزائرية المغربية الموريطانية، والتي تعبر عن إرادة شعوب المغرب العربي في مساندة الشعب الفلسطيني ورغبته في فك الحصار على قطاع غزة.

وأضاف أن الشعب التونسي أثبت تمسكه بأم القضايا، مؤكدا على أن المواطنين مازالوا يتصلون إلى الآن لمحاولة الالتحاق بالقافلة، متوقعا مشاركة ألفي تونسي حسب إمكانيات القافلة ذلك أن الذين سجلوا في قائمات الراغبين تجاوز العشرة آلاف.

من جهة ثانية ، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الأحد، إن السفينة مادلين التابعة لها أصبحت على بعد أميال من قطاع غزة، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة أن طائرات مسيرة تحلق فوقها منذ ساعات.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على منصة فيسبوك اليوم إن النشطاء على متن مادلين يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين في قطاع غزة تقول "أنتم لستم وحدكم".