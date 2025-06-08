شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثانى أيام التشريق.. "الحج" تناشد بضرورة الالتزام بجداول التفويج لرمى الجمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية ضيوف الرحمن في مشعر منى إلى الالتزام التام بجداول التفويج المعتمدة لرمي الجمرات، واتباع التعليمات الصادرة عن قادة الحملات ومرشديها، مشددة على أن هذا الالتزام يمثل إحدى الركائز الأساسية؛ لضمان سلامة الحجاج، وسلاسة أدائهم لمناسكهم في أجواء يسودها النظام والانسيابية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذا اليوم يشهد ذروة في حركة الحشود، حيث يتجه العديد من الحجاج بعد رمي الجمرات إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، مما يجعل الالتزام بجداول التفويج مسألة بالغة الأهمية لتفادي التكدس، وضمان انسيابية الحركة، وتنظيم التنقلات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وأضافت أن الجداول وُضعت بعناية لتوزيع الحشود على فترات زمنية ومسارات محددة، تراعي مواقع السكن وأوقات الذروة، وتعتمد على منظومة نقل متكاملة تشمل الحافلات وقطار المشاعر، بما يعزز من سلاسة التنقل، ويُسهم في حماية الحجاج من مخاطر الزحام.

وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي ضمن إطار خطة شاملة تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومنظّمة، تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وتُجسّد العناية المتكاملة التي توليها المملكة لضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإرشادات الصادرة عن قادة الحملات ومرشديها، وعدم مخالفة توقيتات الرمي أو تغيير المسارات، لما لذلك من أثر سلبي على انضباط خطة التفويج وسلامة الحجاج.