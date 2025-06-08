شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": أزمة نقص الوقود تدخل ساعات حاسمة قد يتوقف خلالها عمل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة بغزة أن أزمة نقص الوقود تدخل ساعات حاسمة قد يتوقف خلالها عمل المستشفيات ومجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي يتهددهما خطر التوقف عن العمل خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن توقف مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي عن العمل يعني انهيار ما تبقى من مؤسسات صحية في مدينة غزة وكميات الوقود في مجمع ناصر الطبي ستنفد خلال يومين، ولم نتلق حتى الآن أي اتصالات تشير إلى السماح بإدخال الوقود وتعزيز عمل المولدات الكهربائية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن توقف عمل المولدات الكهربائية يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر ونطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الوقود وقطع الغيار وزيوت المولدات الكهربائية.