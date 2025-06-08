شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الجيش الإسرائيلى: يسرائيل كاتس يصدر تعليماته بمنع وصول السفينة مادلين لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليماته للجيش بمنع وصول السفينة مادلين إلى شواطئ قطاع غزة.

وقال كاتس أن "إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف إلى منع تزويد حماس بالسلاح"، على حد قوله.

ووصف المتضامنين على متن السفينة بـ"اللاساميين"، وقال في رسالة لهم: "أقول للناشطين اللاساميين بشكل واضح من الأفضل أن ترجعوا لأنكم لن تصلوا إلى غزة".

وكانت قد قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الأحد، إن السفينة مادلين التابعة لها أصبحت على بعد أميال من قطاع غزة، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة أن طائرات مسيرة تحلق فوقها منذ ساعات.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على منصة فيسبوك اليوم إن النشطاء على متن مادلين يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين في قطاع غزة تقول "أنتم لستم وحدكم".

في الأثناء، قال الطبيب الفرنسي باتيست أندريه من على متن السفينة للجزيرة "هناك مسيّرات تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات على ارتفاع عال"، وأوضح أن النشطاء على متن السفينة يتواصلون باستمرار مع جهات مختلفة من بينها وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكد أندريه أن السفينة تحمل طنا من المساعدات الطبية لإيصالها للقطاع، وأضاف "هذه كمية رمزية، ونطالب بإنهاء الحصار المفروض على غزة".

كما قالت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج من على متن السفينة "مادلين" إن الطاقم يأمل في الوصول إلى قطاع غزة غدا أو بعد غد.

ولفتت إلى أن أسوأ سيناريو هو أن يواصل العالم تواطؤه بشأن الإبادة في غزة، مشيرة إلى أن السفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة.

وطالبت ثونبرج بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفة "سنحاول كسر الحصار وفتح ممرات إنسانية إلى غزة".