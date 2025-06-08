شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين وسلطان عمان يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق ، الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وتشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

وتبادل الطرفان خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"- التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سلطان عمان عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال، مؤكدا موقف سلطنة عُمان الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مهنئا الشعب العُماني بحلول عيد الأضحى، و تطرق الحديث بينهما إلى المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد الشهر الجاري بنيويورك بمشاركة دولية واسعة، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا.

كما شكر الرئيس الفلسطيني، السلطان هيثم بن طارق على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.