شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس": لا حل إلا عبر صفقة شاملة وهو ما يرفضه نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس "إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في غزة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر وتعقيد مصير الجنود الأسرى المحتجزين لدى المقاومة"، مشددة على أن الحل الوحيد يتمثل في صفقة تبادل شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت حماس - وفقا لما أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية - أن الحديث عن "نصر مطلق" من جانب نتنياهو ليس سوى "وهم" يُضلل به الرأي العام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة نتنياهو السياسية والشخصية.

وكان قد تم الإعلان يوم 15 يناير الماضي عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير، وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.