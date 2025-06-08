شكرا لقرائتكم خبر عن فى "منى" ..شاهد الحجاج يرمون الجمرات فى ثانى أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفّهم عناية الله تعالى، وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل.

وتأتي هذه الجهود في إطار الخطط التنظيمية والأمنية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة لضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم وأداء مناسكهم.

من جانب آخر، أكد قائد قوات أمن الحج اللواء عبدالله بن محمد القريش، أن قوات أمن الحج هيأت جميع الإمكانات البشرية والآلية والتقنية، للمحافظة على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم؛ ليؤدوا حجهم بيسر وأمن ثم نقلهم من " منى" إلى مكة، مضيفاً أن قوات أمن الحج متأهبة بكامل جاهزيتها لتنفيذ خطط نقل الحجاج من منى، وعززت استعداداتها لإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام .

وأشار إلى أن قوات المرور في الحج تتابع مهماتها في إدارة وتنظيم حركة المركبات؛ لتسهيل وتيسير عمليات نقل الحجاج من منى إلى المسجد الحرام، بينما تتابع دوريات أمن الطرق مغادرة ضيوف الرحمن من مدينة مكة المكرمة، والمحافظة على سلامتهم على الطرق كافة.

ودعا ضيوف الرحمن إلى الالتزام ببرامج تفويجهم وعدم حمل الأمتعة معهم إلى المسجد الحرام، والتحلي بالهدوء والسكينة، واتباع تعليمات الأمن على الطرق وعند مداخل المسجد الحرام.