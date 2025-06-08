شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالي: المليشيات الإرهابية تمر بحالة إرتباك ويأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي إن المليشيات الأرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تمر بحالة من الارتباك واليأس، بعد العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني الصومالي والمقاومة الشعبية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية / صونا/ عن الوزير الصومالي قوله "تشهد المليشيات الإرهابية حالة حرجة ويريد عناصرها الفرار من ساحات القتال بعد إشتداد المعارك".

وأشاد فقي بالإنتصارات المتتالية التي حققها الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في العمليات العسكرية الأخيرة بمحافظة هيران وأسفرت عن مقتل عناصر وقيادات بارزة.

وأكد وزير الدفاع الصومالى أنه يجري التحضير لإستعادة السيطرة على المناطق القليلة المتبقية في قبضة المليشيات الإرهابية بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش الوطني.

