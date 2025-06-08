شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر حوالي 99% من المعدات المخصصة لإزالة الركام وانتشال الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن إسرائيل تنتهج سياسة القصف بشكل واضح ومكثف منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، كما يعيش سكان قطاع غزة أجواء القتل والدمار نتيجة الممارسات الإسرائيلية بحق الأبرياء والمواطنين العزل وتدمير البنية التحتية بشكل مباشر.

وأضاف بصل - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية) - "أن هناك مواطنين مازالوا تحت الأنقاض لا نستطيع التعامل معهم؛ بسبب نقص المعدات والأدوات الثقيلة، بعد أن دمر الاحتلال حوالي 99% من المعدات والآلات والجرافات التي حصلنا عليها كمساعدات من مصر والتي كانت عنصرًا رئيسيًا في عمليات التدخل وإزالة الركام وانتشال الشهداء".

وأوضح أن القصف الإسرائيلي مازال متواصلًا على مناطق خان يونس، بالإضافة إلى نسف المباني السكنية، لافتًا إلى أن الاحتلال قام باستهداف فرق الدفاع المدني فى أول أيام عيد الأضحي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة كارثي، حيث تعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكدا أن جميع مناطق القطاع معرضة للاستهداف المباشر ولا يوجد بالقطاع أية منطقة آمنة، وكل لحظة يعيشها المواطن في القطاع ما بين قصف وجوع وألم جراء الممارسات الإسرائيلية.