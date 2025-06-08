شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات بشيكاغو احتجاجا على العدوان بغزة..ومشاركون: الصمت الأمريكى تواطؤ واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عشرات النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في وقفة احتجاجية حاشدة نظمت فى شارع ميشيجان وسط مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تندد بحرب الإبادة التي ترتكب بحق المدنيين، ورددوا هتافات تدعو لوقف جميع أشكال الدعم العسكري والمالي الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

وشدد المتظاهرون أن الصمت الدولي، ولا سيما الأمريكي، تجاه الجرائم في غزة يُعد تواطؤًا واضحًا، مطالبين بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ورفع الحصار المفروض على القطاع.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات شعبية متواصلة تشهدها عدة مدن أمريكية وعواصم عالمية، في إطار التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إنهاء العدوان ورفع الظلم الواقع عليه.