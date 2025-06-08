الخليج اليوم .. حديث الأمير محمد بن سلمان عن "العدوان الإسرائيلي" على فلسطين وتداعياته يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم السبت، كلمة خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف موسم الحج.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان، الذي أقام حفل الاستقبال نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته إلى التطورات في فلسطين، حيث قال: "يأتي عيد الأضحى هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونشدد على دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين والأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

وجاء في كلمته للضيوف: "لقد شرَّف الله تعالى هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، من حجاج ومعتمرين وزائرين ووضعت المملكة العربية السعودية ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت جميع قُدراتها لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة"، مؤكدا أن المملكة "سوف تواصل بعون الله وتوفيقه، مُدركة عِظم المسؤولية وشرف الخدمة، هذا الأمر".

وصافح ولي العهد السعودي المدعوين والحضور ومن بينهم أمراء ومسؤولون سعوديون، وأجانب، وفي ختام حفل الاستقبال الذي أُقيم في الديوان الملكي بقصر منى، تناول الجميع الغداء مع ولي العهد، حسبما أفادت "واس".

وبعد أن بثت كلمته عل القنوات، تداول النشطاء حديث ولي العهد السعودي عن الأوضاع في فلسطين، وسط تفاعل واسع، حيث أثنى الكثيرون على الدور التي تلعبه السعودية بخصوص القضية الفلسطينية، وأكد آخرون أنها هذه القضية حاضرة لدى السعودية وقادتها.