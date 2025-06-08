الخليج اليوم .. الجمارك الكويتية تضبط 50 كغم مواد مخدرة قادمة من دولة أوروبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت الإدارة العامة للجمارك الكويتية كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 50 كيلوغراماً في إدارة جمارك الشحن الجوي - مراقبة - تفتيش البضائع - قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الجمارك في بيان صحافي أن فريق الاستهداف الجمركي اشتبه بمحتويات عدد من الحقائب، وبعدئذ أخضعها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط نحو 33 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و17 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا المخدرة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، فإنه جرى اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة وتسليم المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.