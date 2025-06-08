شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية:ارتفاع عدد شهداء اليوم لـ21 بغارات إسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الأحد، إلى 21 فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزراة قولها - في بيان اليوم - "إن 8 فلسطينيين استشهدوا في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية، جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال منطقة معن شرقي خان يونس".

ونوهت الوزارة إلى أن 5 مواطنين بينهم طفلتان استشهدوا في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرون بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ "محور نتساريم"، كما نسف جيش الاحتلال منازل مواطنين ومنشآت في جباليا شمال القطاع وشرق مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة أن كميات الوقود بمستشفيات غزة لا تكفي إلا ليومين فقط، إضافة إلى أن المصابين يواجهون صعوبة في الوصول للمستشفيات في جنوب غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قالت أمس إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم.