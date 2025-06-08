شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"الحج": 50% من الحجاج يغادورن "منى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار مركز التفويج بوزارة الحج والعمرة السعودية عماد فلمبان، إنه من المخطط في ثاني أيام التشريق، مغادرة 50% من الحجاج مشعر "منى" متجهين إلى مساكنهم في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع والانتهاء من مناسك الحج.

وحذر فلبمان من التزاحم فى حركة المشاة والحافلات بسبب التدافع من قبل الحجاج المتعجلين لرمي الجمرات قبل الغروب؛ داعيا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي أعدت بناء على رغبات الحجاج في أداء المناسك بطريقة مريحة لهم والالتزام بالمسارات وأوقات التفويج المصرحة والابتعاد عن أوقات التفويج التي بها إجهاد حراري، أو مسارات حركة الحافلات وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج وتسيير الحركة للجميع. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وأشار إلى أن فريق الوزارة المشترك للتفويج مكون من عدة جهات حكومية ورسمية وخاصة، بهدف إعداد خطة التفويج ومناقشتها وتحديثها باستمرار وتحديد اجتماعات يومية للتدخل لتصحيح المسارات بالخطة لتحقيق أعلى خدمة.

وأوضح أن فريق العمل يبدأ فعليا منذ انتهاء موسم الحج السابق ويدخل مرحلة التشغيل أثناء الموسم الحالي ليكون مطلعا على جميع التحديثات أولا بأول وهو من يتخذ القرارات الحاسمة أثناء حدوث أي مشكلة.

وأشار إلى أن بعض الحجاج بدأوا رمي الجمرات منذ الخامسة فجرا وسيتم الانتهاء من ذلك قبل منتصف الليل، مع وجود ساعات حظر من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرا نظرا لحرارة الجو، لافتا إلى أن وزارة الحج والعمرة تعقد اجتماعات مكثفة للحصول على أفضل نتيجة بهذا اليوم وتنال رضا الحجاج.