شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مستشفى شهداء الأقصى: كميات الوقود بمستشفيات غزة تكفى فقط ليومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن كميات الوقود بمستشفيات غزة لا تكفي إلا ليومين فقط.

ودعا العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلى لفتح المعابر لإدخال المواد الطبية، مضيفا أن المصابون يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات في جنوب غزة.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن قسم الكلى الصناعية متعطل بالمستشفى بسبب اعتداءات الاحتلال.

وكان قد قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وأحد متحدثي وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة وتطالب بإخلائه الفوري باستخدام نداءات عبر روبوتات مفخخة، وهو ما وصفته الوزارة بـ"جريمة مكتملة الأركان" تستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر.

وأضاف الدقران، أن مستشفى العودة يضم 97 مريضًا، من بينهم 13 مصابًا، بالإضافة إلى 84 من الكوادر الطبية، جميعهم باتوا مهددين بفقدان المأوى والعلاج في حال تنفيذ الاحتلال تهديده بإخلاء المستشفى، مؤكدًا، أن هذا الإجراء يمثل استهدافًا صارخًا للمرضى والطواقم، وامتدادًا للانتهاكات المستمرة بحق القطاع الصحي في غزة.