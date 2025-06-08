شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الساعات التى يمكن رمى الجمرات خلالها؟.. مفتى السعودية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للسعودية، إن وقت رمي الجمرات خلال أيام التشريق يمتد لأكثر من 16 ساعة، حيث يبدأ من بعد الزوال، ما يمنح الحجاج مرونة واسعة لأداء هذا النسك دون تزاحم.

وأوضح آل شيخ أن وقت الرمي أمس الذى وافق الحادي عشر من ذي الحجة امتد من الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت مكة واستمر حتى 5:30 صباحًا من اليوم التالي، مؤكدًا أن من لم يتمكن من الرمي بعد الزوال فله أن يرمي في أي وقت خلال هذه الفترة، حتى بعد العشاء أو منتصف الليل.

وأكد المفتي العام، أنه لا مانع شرعًا من توكيل المرأة زوجها أو الأم ولدها في الرمي يوم الثاني عشر بسبب شدة الزحام، مراعاة للتيسير ودفعًا للمشقة والضرر. وقال: "إياك أن تُلحق الضرر بنفسك، فالله قد يسر وسهّل لك، والدين مبني على الرفق والتيسير لا على العنت والمشقة".

ومن جهة أخرى يستعد المسجد الحرام لاستقبال المتعجلين لأداء طواف الوداع بعد أن أكملوا مناسك حجهم المبرور ويستعدون للمغادرة عقب الطواف .

وفى هذا السياق أعلنت وزارة النقل اكتمال التجهيزات لرحلات مغادرة الحجاج، عبر ستة مطارات مخصصة لخدمة الحجاج، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة انتقالهم بين المشاعر المقدسة.

وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت في نقل أكثر من 349 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، إضافة إلى انتقال أكثر من 294 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام نفس القطار.



وضمن منظومة انقل المتكاملة للحجاج ، سجل قطار المشاعر المقدسة إنجازًا لافتًا بنقله أكثر من مليون راكب منذ بداية موسم الحج لهذا العام، في خطوة تعكس الكفاءة التشغيلية العالية والجهود المتكاملة لتيسير حركة الحجاج بين المشاعر.

ويُعد قطار المشاعر أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في المملكة، حيث يسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام، وتقليص زمن التنقل، وتعزيز السلامة المرورية خلال أداء مناسك الحج، وسط منظومة خدمات متطورة وإشراف دقيق من الجهات المعنية.