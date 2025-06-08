شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلتان في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرون بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ "محور نتساريم"، في وسط قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال منازل مواطنين ومنشآت في جباليا شمال القطاع وشرق مدينة غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قالت يوم أمس، إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم".

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,772 والإصابات إلى 125,834.