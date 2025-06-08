شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة.. طقس مكة فى ثانى أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وسجلت مكة المكرمة أمس السبت، أعلى درجة حرارة بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغت 46 درجة مئوية، وفق تقرير للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، وجاء فى المرتبة التالية المدينة المنورة والدمام بـدرجة حرارة بلغت 42 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة في باقي المناطق بين منتصف الثلاثينات وأوائل الأربعينات.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة. وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة. وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.