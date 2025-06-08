شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجرت المظاهرات في تل أبيب وحيفا والقدس، بعد محاصرة قوات الجيش الإسرائيلي مكانا يتواجد فيه الأسير متان تسنغاوكر بقطاع غزة، وأكدت أن "العدو لن يتمكن من استعادته حيا".

وفي تل أبيب، شارك الآلاف بالمظاهرة، وبضمنهم عائلات أسرى إسرائيليين، منددين بفشل حكومة بنيامين نتنياهو التوصل لاتفاق يعيد أبناءهم.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات كتبت عليها شعارات تدعو للتوصّل إلى اتفاق يُعيد الأسرى بشكل فوريّ، وعدم توسيع نطاق الحرب على القطاع، محذرين أن ذلك يشكل خطرا على حياة أبنائهم.